Rudi Völler hat ausgeschlossen, die Nationalmannschaft über das Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag in Dortmund hinaus zu betreuen. »Für mich ist das eine einmalige Sache«, sagte der 63-Jährige am Montag. »Da fühle ich mich in der Pflicht, bei so einem Spiel auszuhelfen.« Der Deutsche Fußball-Bund hatte Bundestrainer Hansi Flick am Sonntag von dessen Aufgaben entbunden, deshalb übernimmt Sportdirektor Völler gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner kurzfristig.