Auch Klostermann als Gewinner

İlkay Gündoğan, Jonas Hofmann, David Raum – sie haben sich in diesen zwei Nations-League-Wochen in den Vordergrund gespielt. Wenn man so will, darf man auch den Leipziger Lukas Klostermann dazu zählen, dessen Hauptmerkmal seine Unauffälligkeit ist. Über Klostermann schreibt so gut wie niemand, aber er hat seine Defensivaufgaben in den Spielen gegen England und Italien äußerst solide erfüllt. In der Weltmeister-Elf von 2014 erfüllte Benedikt Höwedes diesen Part., Klostermann kann Flicks Höwedes werden.