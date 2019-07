Vor einigen Tagen hatte Olympique Marseille seinen Innenverteidiger Adil Rami suspendiert, nun soll feststehen, was der Weltmeister von 2018 sich zu Schulden kommen ließ: Der 33-Jährige soll den Klub Ende Mai um eine Freistellung für das Training aus persönlichen Gründen gebeten haben, stattdessen aber in der Reality-TV-Show Fort Boyard teilgenommen haben. Das berichtet die französische Zeitung "La Provence".

Besonders pikant: Rami nahm in der Sendung an einem Schlammwrestlingmatch teil, obwohl er offiziell verletzt war. Zwei Tage vor der TV-Aufzeichnung war er im Spiel gegen Toulouse ausgewechselt worden, im darauffolgenden Match gegen Montpellier fehlte er wegen einer Muskelverletzung. Rudi Garcia, zu dieser Zeit Trainer des Teams, habe von Ramis Teilnahme an der TV-Show nichts gewusst.

Dem Bericht nach fehlt Rami seit einem Gespräch mit Präsident Jacques-Henri Eyraud am Mittwoch in der Saisonvorbereitung seines Teams, das mittlerweile von André Villas-Boas betreut wird.

Rami war bereits 2013 schon einmal von einem Verein suspendiert worden. Als Spieler des FC Valencia hatte er seine damaligen Mitspieler und Trainer Miroslav Djukic in einem Radiointerview kritisiert. Valencia hatte den Franzosen mit einer Geldstrafe in Höhe von 275.000 Euro belegt.

Erst Ende Juni stand Rami nach seiner öffentlichen Trennung von Pamela Anderson im Fokus. Die Schauspielerin sagte, der Fußballer habe ihr "die 'große Liebe' vorgegaukelt" und ihn als "Monster" bezeichnet.