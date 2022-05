Fußballquiz Welche Rolle spielte Paul Breitner im Western »Potato Fritz«?

Wen verkörperte der selbstbewusste Fußballer hoch zu Ross? Was war am Bundesligadebüt von Luca Wollschläger so besonders? Und: Wo duellieren sich Karbach und Engers? Testen Sie Ihr Wissen.