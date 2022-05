Fußballquiz Wer ist der Bundesligaklub mit den meisten Platzverweisen?

Welcher Klub hat in der Ligageschichte am häufigsten Rot gesehen? Wem unterliefen in der Bundesliga zuletzt zwei Eigentore in einem Spiel? Und: Wer ist Képler Laveran Lima Ferreira? Testen Sie Ihr Wissen.