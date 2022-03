Fußballquiz Wer wurde als einziger Spieler an seinem Geburtstag Weltmeister?

Erst einmal in der WM-Geschichte holte ein Spieler an seinem Geburtstag den Titel – wer? Wo haben die Bayern zuletzt auswärts in der Königsklasse verloren? Und welches Team hatte ein Final-Abo im Uefa-Cup? Testen Sie Ihr Wissen.