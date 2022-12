Landläufigen Meinungen, wonach ein Riss des vorderen Kreuzbandes nach sechs Monaten auskuriert sei, widersprach Schmeen: »Die durchschnittliche Dauer bis zum sogenannten ›Return to competition‹, also der Rückkehr ins Spielgeschehen, liegt bei circa neun Monaten. Und das gilt unter optimalen Bedingungen.« Bei Spielerinnen der Frauen-Bundesliga komme neben muskulären Unterschieden auch noch die Tatsache hinzu, dass die meisten zusätzlich einer normalen Arbeit nachgehen oder studieren. So könne nicht der gesamte Fokus auf die Rehabilitation oder noch besser die Prävention gelegt werden.