Ronald Koeman kehrt zur niederländischen Fußball-Nationalmannschaft zurück und beerbt nach der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) den erkrankten Bondscoach Louis van Gaal. Das gab der dreimalige Vize-Weltmeister am Mittwoch bekannt.

Koeman, 59, erhält einen Vertrag bis 2026. Er hatte Oranje bereits von Februar 2018 bis Mitte 2020 gecoacht, dann aber in Richtung FC Barcelona verlassen. Dort war er im vergangenen Oktober entlassen worden. Als Spieler absolvierte er zwischen 1989 und 1995 knapp 200 Spiele für Barça, in denen er 67 Tore erzielte.

Van Gaal hatte vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass er an einer »aggressiven« Form von Prostatakrebs erkrankt ist. In einem Interview mit dem niederländischen Sender RTL zu einer demnächst erscheinenden Dokumentation über ihn berichtete der 70-Jährige, er habe sich bereits 25 Bestrahlungen unterzogen. Die Erkrankung werde ihn allerdings nicht davon abhalten, seine Mannschaft bei der WM in Katar zu betreuen.

Er habe die Elftal damals »nicht aus Unzufriedenheit verlassen«, betonte Koeman, und wolle den erfolgreichen Weg »fortsetzen«. Dass er van Gaal ablösen werde, habe laut Verband nichts mit dessen Erkrankung zu tun. Vielmehr ende van Gaals Vertrag mit der kommenden WM, Koeman sei deshalb bereits im Januar kontaktiert worden. »Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung«, sagte van Gaal über seinen Erben: »Vor einem Jahr war ich der einzige zur Verfügung stehende Kandidat mit den erforderlichen Qualifikationen, jetzt ist das Ronald Koeman.« 2018 hatte Koeman die Elftal nach der verpassten WM-Qualifikation für das Turnier in Russland übernommen und aus der Krise wieder in bessere Zeiten geführt. Unter anderem erreichte das Team das Finale der 2019 erstmals ausgespielten Nations League, in dem die Elf Portugal unterlag.

Als Spieler wurde Koeman mit Oranje 1988 in Deutschland Europameister, bislang der einzige Titel, den die Niederlande international errungen haben. Zwei Jahre später verlor er bei der WM in Italien das berühmt-berüchtigte Achtelfinale in Mailand gegen die DFB-Elf, es war das Spiel, das durch die Spuckattacke Frank Rijkaards gegen Rudi Völler in die Fußballgeschichte einging. 1992 gewann Koeman mit dem FC Barcelona unter Trainer Johan Cruyff den Europapokal der Landesmeister, im Endspiel erzielte er das entscheidende 1:0. Cruyff gilt als Lehrmeister Koemans.