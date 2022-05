Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat geht von einem Abschied seines Topstürmers Sasa Kalajdzic im Sommer aus. »Es wäre überragend, wenn wir Sasa als Spieler und Typen in unserer Mannschaft behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht«, sagte Mislintat der »Sport Bild«.

Der Österreicher steht noch bis 2023 beim VfB, der sich den Klassenerhalt in letzter Minute gesichert hat , unter Vertrag. Der FC Bayern München soll darüber nachdenken, Kalajdzic, 24, als Ersatz für Robert Lewandowski zu verpflichten. Als Ablöse sind bis zu 25 Millionen Euro im Gespräch.

Der VfB kann das Geld offenbar gut gebrauchen. »Bei aller Euphorie, die am Wochenende entstanden ist, sollten wir 100 Prozent demütig bleiben. Wir müssen in diesem Transfersommer Stand jetzt erneut einen deutlichen Transferüberschuss erwirtschaften«, sagte Mislintat. Dies gehe »leider immer einher mit einem sportlichen Substanzverlust.«

Der offensive Mittelfeldspieler steht seit 2015 bei Inter unter Vertrag. In der Saison 2019/20 wurde er an Bayern München ausgeliehen. Zuvor hatte er schon bei Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg in der Bundesliga gespielt.

Juventus will laut italienischen Medienberichten auch den französischen Weltmeister Paul Pogba zurückholen. Bereits zwischen 2012 und 2016 hatte der defensive Mittelfeldakteur bei Juve gespielt. Der 29-Jährige kann Manchester United ablösefrei im Sommer verlassen, da sein Vertrag ausläuft.

BVB bemüht sich um Maatsen, Schulz und Guerreiro sollen gehen

Borussia Dortmund ist nach Informationen der »Bild« an einer Verpflichtung von Ian Maatsen vom FC Chelsea interessiert. Demnach soll der 20 Jahre alte linke Außenverteidiger ausgeliehen werden.