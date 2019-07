Fußball Spanischer Verband verkauft Startplatz für dritte Liga

Der spanische Fußballverband RFEF verkauft einen Platz in der dritten Liga. Für eine Summe von 452.022 Euro ist dieser zu haben. Die Frist gilt bis Donnerstag. Wenn mehr als ein Verein das Geld hinterlegt, gelten die sportlichen Ergebnisse aus der Vorsaison als Auswahlkriterium.

La RFEF abre un plazo de 3 días para cubrir la plaza del CF Reus.



➡ Se marca una cantidad de 452.022 € para ocuparla, fijada según el Reglamento general de la RFEF



➡ Se tendrá en cuenta el mérito deportivo, en caso de que haya más de un aspirante



https://t.co/KwiZpBFryU pic.twitter.com/bgXHhezLam — RFEF (@rfef) July 22, 2019

Der Verband reagierte damit auf den erneuten Abstieg des CF Reus. Der katalanische Klub war in der vergangenen Saison wegen finanzieller Probleme von der zweiten Liga in die Drittklassigkeit strafversetzt worden. Da der Verein aber eine bis zum 17. Juli geforderte Bürgschaft nicht hinterlegen konnte, folgte eine weitere Versetzung in die vierte Spielklasse. In der Segunda División B ist nun ein Platz frei.

Sollte kein Verein die Summe zahlen, beginnt eine Art Rabattaktion: In den folgenden 48 Stunden wird die geforderte Summe halbiert. Sollte auch dann kein Klub gefunden werden, wird der Betrag erneut um die Hälfte reduziert. In einem möglichen letzten Schritt würde der RFEF den Startplatz kostenlos und ausschließlich über sportliche Kriterien vergeben.