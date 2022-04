Spielerberater Mino Raiola ist tot. Das teilte die Familie des Agenten von Fußballprofis wie Erling Haaland, Zlatan Ibrahimović und Paul Pogba am Samstagnachmittag mit. »In unendlicher Trauer nehmen wir Abschied von dem fürsorglichsten und erstaunlichsten Fußballagenten, den es je gab«, heißt es in der auf Englisch und Italienisch in den Sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme.