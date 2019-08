Die Samstags-"Sportschau" wird künftig auch über die Fußball-Bundesliga der Frauen berichten. Bereits am kommenden Samstag (ab 18 Uhr, TV: Das Erste) sollen die ersten Höhepunkte übertragen werden, vom Spiel zwischen dem Pokal-Finalisten SC Freiburg und Vizemeister Bayern München. Alle Spiele des Tages, wie es bei den Männern üblich ist, werden in dem Programm aber nicht zu sehen sein.

"Wir werden in dieser Saison punktuell berichten", sagte Sendungsleiter Steffen Simon der Deutschen Presse-Agentur. Spitzenspiele in das Programm einzubauen sei bisher schwierig gewesen, weil die meisten Partien am Sonntag angepfiffen werden. "Wir sind in Verhandlungen mit dem DFB", sagte Simon.

Die "Sportschau" wird seit 1961 übertragen, seit dem Start der Fußball-Bundesliga 1963 auch am Samstag. In den vergangenen Jahren haben sich zudem Zusammenfassungen der 3. Liga in dem Programm etabliert.

Zu Beginn der Woche hatte der Deutsche Fußball-Bund eine Kooperation mit dem Sender Eurosport bekanntgegeben. Demnach wird am Freitagabend künftig das Topspiel der Bundesliga live im Free-TV übertragen.