Der langjährige Fifa-Funktionär und Ex-Chef des südamerikanischen Fußballverbands Conmebol, Nicolás Leoz, ist im Alter von 90 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Das teilte Conmebol auf Twitter mit. Demnach starb Leoz am Mittwoch in einer Klinik in Paraguays Hauptstadt Asunción.

Leoz befand sich die letzten vier Jahre unter Hausarrest, nachdem die USA im Rahmen des Prozesses um den Fifa-Korruptionsskandal Ermittlungen gegen ihn aufgenommen und seine Auslieferung beantragt hatten. Leoz war Bestechung, Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen worden. Der Funktionär wehrte sich mit Verweis auf seine gesundheitlichen Probleme gegen die Auslieferung.

Der Paraguayer war von 1986 bis 2013 Vorsitzender des südamerikanischen Verbands. Unter anderem sollen bei der Vergabe von Übertragungsrechten der Copa América mehrere Millionen Dollar an Bestechungsgeldern für Conmebol-Funktionäre - darunter Leoz - geflossen sein. Leoz bestritt jegliches Fehlverhalten.