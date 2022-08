+++ GERÜCHTE +++

»Noch keinen Abschluss«: RB Leipzig weiterhin auf Sportdirektoren-Suche

RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff sieht sich in der schon länger als ein Jahr dauernden Suche nach einem neuen Sportdirektor dem Ziel näher. »Jetzt sind wir zumindest mal in einem Korridor, wo ich das Gefühl habe, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Aber wir haben noch keinen Abschluss«, sagte der 46-Jährige in einer Talkrunde der »Leipziger Volkszeitung«. Eine Einigung mit dem früheren Gladbacher Sportchef Max Eberl dementierte Mintzlaff, Gespräche allerdings nicht.