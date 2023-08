Am Abend startet die saudi-arabische Profifußballliga in ihre neue Saison. Ein Termin, der in den vergangenen Jahren nicht mal die hart gesottensten Fußballfans begeistern konnte, sorgt in diesem Jahr für sehr viel Aufmerksamkeit. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigt auch den Auftakt zwischen Al-Ahli FC und Al Hazm (20 Uhr).