+++ Fußball-Transferticker +++ HSV verlängert mit Trainer Walter – Newcastle soll Moukoko viel Geld bieten

»Es ist zum einen eine große Aufgabe, auf der anderen Seite aber auch eine große Ehre für mich, für diesen Verein zu arbeiten«, sagte Walter, der den Traditionsklub 2021 übernommen hatte: »Der HSV hat eine brutale Wucht und es macht mir jeden Tag Spaß, hier zu arbeiten.« Im Vorjahr hatte Walter den Aufstieg mit den Norddeutschen erst in der Relegation gegen Hertha BSC verpasst.

Leibold wechselt in die USA

Einen Abgang hat der Hamburger SV ebenfalls zu verzeichnen: Tim Leibold verlässt den Klub nach dreieinhalb Jahren und wechselt zu Sporting Kansas City in die amerikanische Major League Soccer. Der HSV bestätigte am Dienstagabend den schon seit Tagen erwarteten Transfer. »Tim ist mit dem Wunsch eines Wechsels auf uns zugekommen, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Da er sich in seiner Zeit beim HSV immer in den Dienst des Klubs und der Mannschaft gestellt hat, sind wir diesem Wunsch nachgekommen«, sagte Sportvorstand Jonas Boldt.