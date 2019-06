+++ Transferticker +++ Ten Hag verlängert bei Ajax, Wolfsburg an Philipp interessiert

Erik ten Hag hat seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Dies teilte der niederländische Fußballmeister am Donnerstag mit. Ursprünglich lief der Kontrakt bis 2020.

Über die Zukunft des Niederländers war nach Ajax' erfolgreicher Saison viel spekuliert worden. Unter anderem Bayern München wurde Interesse an ten Hag nachgesagt. Der 49-Jährige hatte von Juli 2013 bis Juni 2015 die Amateure des deutschen Rekordmeisters trainiert.

In der vergangenen Spielzeit gewann ten Hag mit Ajax das Double aus Meisterschaft und Pokal und erreichte das Halbfinale der Champions League. "Wir hatten ein fantastisches Jahr und wollen das jetzt ausdehnen", sagte ten Hag.

TRANSFERS

Union holt Ujah

Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin treibt seine Kaderplanungen für die Premierensaison in der Bundesliga voran und hat Anthony Ujah vom FSV Mainz 05 verpflichtet. Der 28 Jahre alte Angreifer erhält bei den "Eisernen" einen Dreijahresvertrag. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kontrakt gilt für die 1. und 2. Liga, wie der Klub am Donnerstag mitteilte.

"Ich habe mich vor Ort in Berlin von Union überzeugen können. Die Eindrücke an der Alten Försterei waren sehr positiv und so stand nach meinem Besuch für mich fest: Hier möchte ich gerne spielen", sagte Ujah.

In der vergangenen Saison kam der 1,78 Meter große Nationalspieler von Nigeria in 23 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte vier Treffer. Insgesamt kommt der frühere Profi des 1. FC Köln in 171 Bundesliga-Spielen auf 51 Tore.

Llorente unterschreibt bei Madrid

Atlético Madrid hat einen Ersatz für den wechselwilligen Rodrigo gefunden. Vom Stadtrivalen Real kommt der 24-jährige Marcos Llorente. Sobald der Medizincheck absolviert ist, erhält er einen Vertrag bis 2024 und kostet den zehnmaligen Meister laut Medienberichten 40 Millionen Euro.

Llorente soll im Mittelfeld den Abgang des Nationalspielers Rodrigo kompensieren. Der 22-Jährige wird den Verein definitiv verlassen und sich vermutlich dem englischen Meister Manchester City anschließen. An Rodrigo war auch der deutsche Double-Gewinner Bayern München interessiert.

GERÜCHTE

Wolfsburg an Philipp interessiert?

Der VfL Wolfsburg soll an einer Verpflichtung von Maximilian Philipp von interessiert sein. Laut dem "Sportbuzzer" sind die Gespräche zwischen dem neuen Wölfe-Trainer Oliver Glasner und dem BVB-Stürmer schon weit fortgeschritten. Philipp wechselte vor zwei Jahren für rund 20 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Dortmund und kam in der vergangenen Saison auf 18 Einsätze. Dabei erzielte der ehemalige U21-Nationalstürmer ein Tor.

Josip Brekalo will die Niedersachsen dagegen verlassen. "Josip ist nicht ganz happy", sagte Sportchef Jörg Schmadtke dem "Kicker". Der 20 Jahre alte Offensivspieler steht beim VfL noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag.