Der bislang teuerste Transfer im Profifußball war der Wechsel des Brasilianers Neymar 2017 vom FC Barcelona zum französischen Meister. Damals hatte die Ablösesumme 222 Millionen Euro betragen. Mbappé war 2017 für 180 Millionen Euro von AS Monaco zu PSG gewechselt.

Frankfurt bereitet sich auf zwei Abgänge vor

DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt stehen in diesem Sommer zwei weitere Abgänge bevor. Dies deutete Sportvorstand Markus Krösche am Montag im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten mit Blick auf Djibril Sow und Rafael Borré an. »Alle Spieler wissen über ihre Situation Bescheid. Ich mache das immer so, dass ich offen und ehrlich damit umgehe«, sagte Krösche mehreren Medien. »Es kann sein, dass bei beiden jetzt etwas passiert.«