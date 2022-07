+++ Fußball-Transferticker +++ Di María schon in Turin eingetroffen – Leno vor Abschied vom FC Arsenal

Der 24 Jahre alte Rechtsfuß hatte die letzten beiden Spielzeiten in der Premier League verbracht, zwischen 2015 und 2020 war Bergwijn für Ajax' Eredivisie-Konkurrenten PSV Eindhoven aktiv. Trotzdem ist es für den 22-maligen niederländischen Nationalspieler eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: In der Jugend trug der in Amsterdam geborene Bergwijn sechs Jahre lang das Ajax-Trikot.

Stuttgart verpflichtet Kolumbianer Perea

Der VfB Stuttgart hat den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, wechselt der kolumbianische Stürmer Juan José Perea vom griechischen Erstligisten PAS Ioannina nach Stuttgart. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Laut Medienberichten überweisen die Stuttgarter eine Ablösesumme von rund 2,2 Millionen Euro in den Norden Griechenlands. In der vergangenen Saison bestritt der 22-Jährige 33 Pflichtspiele für Ioannina, erzielte dabei zehn Tore und bereitete vier Treffer vor.