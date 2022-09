Dass der Hebel der Superstars aber nur so lang ist, wie die sportliche Überzeugungskraft trägt, bekam Cristiano Ronaldo zu spüren. Der Rekordspieler und -torschütze der Champions League wollte unbedingt auch in diesem Jahr in der Königsklasse spielen, handelte sich aber Absage um Absage ein. Mit 37 Jahren scheint der Stern des so treffsicheren Modellathleten im Sinken begriffen, in Manchester ist Ronaldo nur noch Einwechselspieler.