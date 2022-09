+++ GERÜCHTE +++



Schalke will Karaman von Beşiktaş verpflichten

Am letzten Tag des Transferfensters plant Schalke 04, noch einmal in der Offensive nachzulegen: Kenan Karaman, aktuell in Diensten von Beşiktaş Istanbul, ist demnach auf dem Weg nach Gelsenkirchen. Das berichten türkische Medien übereinstimmend. Der Vertrag des türkisch-deutschen Angreifers bei Beşiktaş sei demnach in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.