Am Mittwoch hatten die »Ruhr Nachrichten« und die »Deichstube« bereits von Gedankenspielen beim BVB berichtet, den Angreifer nach Dortmund zu holen.

Beim BVB gibt es auf der Mittelstürmer-Position auch deshalb Bedarf, weil Angreifer Sébastien Haller Anfang 2024 für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup spielen will und den Dortmundern dann längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Füllkrug könnte in Dortmund in der Champions League spielen und sich davon bessere Chancen auf eine Nominierung für die Heim-EM im kommenden Jahr erhoffen.

Bayern hat offenbar Sechser gefunden

Mittelfeldspieler João Palhinha hat sich einem Medienbericht zufolge für einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden. Dies habe der 28-Jährige seinem Klub FC Fulham mitgeteilt, berichtet Sport1. Die Münchner sollen bereits ein Angebot für den portugiesischen Nationalspieler abgegeben haben. Die Gespräche laufen, nach Angaben englischer und portugiesischer Medien soll Fulham weit mehr als 50 Millionen Euro Ablöse verlangen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel möchte in diesem Sommer gerne noch einen rein defensiv ausgerichteten Sechser verpflichten.