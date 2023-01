+++ GERÜCHTE +++

BVB zeigt Interesse an Roms Zaniolo

Borussia Dortmund ist offenbar an einer Verpflichtung des abwanderungswilligen Stürmers Nicolò Zaniolo von der AS Rom interessiert. Wie die italienische »Gazzetta dello Sport« berichtet, will der BVB den 23-Jährigen im Winter holen, die Roma beziffert den Wert Zaniolos auf 40 Millionen Euro.