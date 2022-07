+++ FIX +++

Fàbregas an den Comer See

Ex-Weltmeister Cesc Fàbregas lässt seine Karriere am Comer See in Italien austrudeln. Der 35-jährige Mittelfeldspieler schließt sich für zwei Jahre dem Zweitligisten Coma 1907 an. Zuvor stand er bei der AS Monaco unter Vertrag, war nach der Saison aber vereinslos.