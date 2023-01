+++ Fußball-Transferticker +++ Ex-Schalke-Coach Wagner wird Trainer in Norwich

Zuletzt hatte Beckham jr. im Klub seines Vaters, Inter Miami, auch in der zweiten Mannschaft gespielt. Romeo Beckham trainierte schon eine Weile mit dem Team in Brentford und wollte sich beim Klub aus dem Norden Londons ursprünglich nur während der Pause in der US-Liga fit halten.

Von 2014 bis 2015 hatte Romeo Beckham in der Jugend des FC Arsenal gespielt, ehe es aus familiären Gründen in die USA ging. Dort kam der Rechtsfuß in der vergangenen Saison der MLS Next Pro für Inter Miami II 20 Mal zum Einsatz, gab zehn Vorlagen und erzielte zwei Tore.

Bochum verstärkt sich mit Kunde

Der VfL Bochum hat den kamerunischen Nationalspieler Pierre Kunde Malong verpflichtet. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler von Olympiakos Piräus wechselt auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2023 zum Vorletzten der Bundesliga. Wie der Revierklub am Freitag mitteilte, erhält die Vereinbarung eine Kaufoption.