+++ Fußball-Transferticker +++ Barça verlängert mit Dembélé, Özil bei Erdoğan-Klub Başakşehir vorgestellt

Im Trainingslager der Schalker in Mittersill ist der Neuzugang bereits eingetroffen. Der bei Slavia Prag ausgebildete Král war 2019 zu Spartak Moskau gewechselt, in der vergangenen Spielzeit lief der 31-malige tschechische Nationalspieler als Leihspieler für West Ham United auf. Insgesamt bestritt er über 140 Pflichtspiele in England, Russland und Tschechien.

Vidal erfüllt sich »Traum« von Flamengo

Der ehemalige Bundesliga-Profi Arturo Vidal spielt nun in Brasilien. Der 35-Jährige, zuletzt für Inter Mailand aktiv, unterschrieb einen Vertrag bei Flamengo in Rio de Janeiro. »Heute ist ein Traum wahrgeworden, den ich mein ganzes Leben lang schon habe«, schrieb Vidal bei Instagram. »Jetzt bin ich ein Mengão«, ergänzte der 133-malige chilenische Fußball-Nationalspieler in Anspielung auf den Spitznamen von Flamengo. Sein Vertrag soll Medienberichten zufolge bis Dezember kommenden Jahres gültig sein.