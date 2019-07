+++ Transfer-Ticker +++ FC Bayern angeblich in Kontakt mit Dembélé-Berater

GERÜCHTE

FC Bayern angeblich an Ousmane Dembélé dran

Der FC Bayern München wirbt offenbar um Ousmane Dembélé. "France Football" berichtet, die Bayern hätten den Spieler des FC Barcelona zu ihrem wichtigsten Transferziel erkoren. Demnach habe es bereits eine erste Kontaktaufnahme zwischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und dem Berater des Flügelstürmers gegeben.

Derweil berichtet die spanische "Sport", die Bayern hätten bereits ein Angebot über 70 Millionen Euro für Dembélé bei Barça abgegeben. Barcelona habe die Offerte jedoch abgelehnt. Ob die Bayern ein verbessertes Angebot abgeben wollen, ließ der Bericht offen. Dembélés Vertrag in Barcelona läuft bis 2022.

Boateng bleibt wohl in Spanien

US Sassuolo rechnet nicht mit einer Rückkehr des an den FC Barcelona ausgeliehenen Kevin-Prince Boateng. "Ich glaube nicht", sagte Sassuolos Verwaltungsrats-Chef Giovanni Carnevali der "Gazzetta dello Sport". "Ich denke, dass Barcelona die Kaufoption zieht und ihn vielleicht an einen anderen spanischen Verein verkauft: Wahrscheinlich wird er in der Liga bleiben." Der 32 Jahre alte Boateng spielt seit dem vergangenen Januar in Barcelona, die Leihe endete offiziell am 30. Juni.

Emilio Morenatti / DPA Kevin-Prince Boateng könnte den FC Barcelona schon wieder verlassen

TRANSFERS

Hannover leiht Teuchert aus

Hannover 96 hat Junioren-Nationalspieler Cedric Teuchert vom FC Schalke 04 für die kommende Zweitligasaison verpflichtet. Der Angreifer wechselt auf Leihbasis nach Niedersachsen. Bei Schalke besitzt der 22-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

"Für Cedric ist es nach seinen 18 - nicht immer leichten - Monaten auf Schalke wichtig, nun Spielpraxis zu sammeln und Tore zu schießen", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider: "Bei einem ambitionierten Klub wie Hannover 96, der den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt, sehen wir ihn für dieses Ziel bestens aufgehoben."

Compper in die 3. Liga

Der MSV Duisburg hat für das Unternehmen Wiederaufstieg einen namhaften Neuzugang präsentiert. Der ehemalige Nationalspieler Marvin Compper unterschrieb bei den Zebras einen Zweijahresvertrag. Das teilte der Klub am Dienstag mit. "Mit ihm haben wir genau den erfahrenen Innenverteidiger bekommen, den ich unbedingt wollte", sagte Sportdirektor Ivo Grlic. Compper bestritt 195 Bundesligaspiele. Zuletzt stand er beim schottischen Meister Celtic Glasgow unter Vertrag.

Wow! Mit Marvin #Compper verpflichtet der #MSV jede Menge Erfahrung. Ivo #Grlic: „Er ist der Führungsspieler, der mit seinen Qualitäten unser junges Team perfekt ergänzt.“ Alle InfosHerzlich Willkommen, Marvin! #3Liga #Gemeinsam1902https://t.co/XLObk6RSAY — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) 2. Juli 2019

Eintracht Frankfurt holt Zalazar

Eintracht Frankfurt hat Rodrigo Zalazar vom FC Málaga verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Uruguay kommt ablösefrei und erhält bei den Hessen einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2023, wie die SGE am Dienstag mitteilte. Sportvorstand Fredi Bobic sagte: "Wir haben immer gesagt, dass wir junge und entwicklungsfähige Spieler suchen." Bei Zalazar ist aber eine sofortige Leihe ab diesem Sommer denkbar, wie Bobic betonte.

Benítez trainiert jetzt in China

Der spanische Trainer Rafael Benítez hat beim chinesischen Erstligisten Dalian Yifang angeheuert. Das teilte der Klub mit. In China soll Benítez laut "Sky Sports" umgerechnet 13,4 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Der Verein äußerte sich in seiner Mitteilung nicht zum Gehalt des Trainers.