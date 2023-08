Zuvor hieß es in Medien, dass Kane noch in dieser Woche eine Entscheidung um seine Zukunft will. Die Zeitung »Evening Standard« schrieb, Kane neige dazu, in diesem Sommer nicht nach München zu wechseln. Der Torjäger sei beeindruckt von der Philosophie des neuen Coaches Ange Postecoglou und habe Spaß am Training des Australiers.

Falls der FC Bayern und Tottenham sich in dieser Woche nicht einigen könnten, werde Kane einen Wechsel zunächst auf Eis legen, berichtete zuvor die englische Zeitung »The Telegraph«. Die Münchner waren dem Vernehmen nach zuletzt mit ihrer Rekord-Offerte von über 100 Millionen Euro abgeblitzt.