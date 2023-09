PSG und Bayern gehen leer aus Transfers von Kolo Muani und Palhinha scheitern auf der Zielgeraden

Die Eintracht-Verantwortlichen wollen Kolo Muani, der sich in den vergangenen Tagen bereits in Paris aufgehalten hatte, nun so schnell wie möglich wieder in den Kader integrieren. »Ich werde nicht den Stab über ihn brechen, nur weil er diesen Fehler gemacht hat«, sagte Trainer Dino Toppmöller und appellierte: »Wir sollten nicht aufgrund seines Fehlverhaltens, das absolut nicht in Ordnung ist der Gruppe gegenüber, auf seinen Charakter schließen. Er ist ein junger Mensch. Jeder macht mal Fehler.«

Palhinha-Wechsel scheitert auf den letzten Metern

Ähnlich frustrierend endete die Transferphase für den FC Bayern München. Der Rekordmeister war sich mit dem portugiesischen Nationalspieler João Palhinha über einen Wechsel einig. Der 28-Jährige hatte den Medizincheck in München bereits bestanden und war auf dem Weg zum Fotoshooting für die Transferverkündung, als der Deal mit Palhinhas Stammklub FC Fulham doch noch platzte.