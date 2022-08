Thiaw ist 21 Jahre alt und spielt in der Innenverteidigung. Der gebürtige Düsseldorfer war seit 2015 bei den Königsblauen aktiv. »Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Mailand«, sagte er in Schalkes Klubmitteilung. Demnach suche Schalke bereits nach einem Ersatz. »Unser Plan sieht es vor, dass wir in der Innenverteidigung noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um den Konkurrenzkampf im Kader maximal hochzuhalten«, sagte Schröder.

+++ GERÜCHTE +++

Paris bastelt weiter am Mittelfeld

Der französische Meister Paris Saint-Germain verpflichtet offenbar Fabián Ruiz von der SSC Neapel. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Die »L'Équipe« schrieb von einer Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro. Für Ruiz wäre das ein günstiger Preis, der 26 Jahre alte Spanier gilt als Spitzenspieler, sein Vertrag bei Neapel läuft aber nur noch bis 2023.