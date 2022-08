Der polnische Nationalspieler, der ab und an auch als hängende Spitze zusammen mit Vlahovic auflaufen könnte, bringt eine Menge Erfahrung mit der Serie A mit: Milik war zwischen 2016 und 2021 beim italienischen Top-Klub SSC Neapel angestellt, wo es der Angreifer in 122 Pflichtspielen auf 48 Tore brachte – 93 Partien und 38 Treffer allein in der Serie A.