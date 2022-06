Der 23-Jährige, der in der abgelaufenen Saison in neun Spielen drei Treffer für den BVB erzielte, hatte am Montag den Medizincheck in Köln absolviert und damit die letzte Hürde vor der Vertragsunterschrift genommen. Der 1,93 Meter große Angreifer traf sich anschließend zum obligatorischen Abschlussgespräch am Geißbockheim mit Sportchef Christian Keller und dessen Team.