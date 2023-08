Beim Gehalt müsste der Profi beim finanziell angeschlagenen Traditionsklub allerdings Abstriche machen, sollte der Transfer an die Spree zustande kommen. Demme war im Januar 2020 für 10,25 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig nach Neapel gewechselt.

Hertha BSC ist nach dem Abstieg in die zweite Liga mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und sucht händeringend günstige Verstärkungen.

+++ FIX +++

Stanišić für eine Saison nach Leverkusen

Bundesligist Bayer Leverkusen hat Defensiv-Allrounder Josip Stanišić vom FC Bayern München ausgeliehen. Der 23 Jahre alte kroatische Nationalspieler, der beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2026 hat, wechselt für ein Jahr auf Leihbasis ins Rheinland. Der gebürtige Münchner Stanišić war 2017 in die U17 der Bayern gewechselt. Insgesamt kommt er auf 41 Pflichtspieleinsätze für die Profis, darunter 28 in der Bundesliga und zehn in der Champions League. Mit dem FC Bayern wurde er dreimal Meister und gewann zweimal den Supercup.