+++ Fußball-Transferticker +++ Ex-Dortmunder Isak wohl für 70 Millionen nach England

+++ GERÜCHTE +++

Dortmund-Flop Isak wohl für 70 Millionen auf die Insel

Der frühere Dortmunder Angreifer Alexander Isak wechselt wohl für mindestens 70 Millionen Euro vom spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian zu Newcastle United in die englische Premier League. Dies berichten spanische Medien am Mittwoch. Damit löst der 22 Jahre alte Schwede den Brasilianer Joelinton als Newcastles Rekordeinkauf ab, für den die »Magpies« 2019 44 Millionen an Hoffenheim gezahlt hatten.