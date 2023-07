Außenverteidiger Angeliño verlässt den Bundesligisten RB Leipzig und schließt sich dem türkischen Meister Galatasaray Istanbul an. Das bestätigte RB am Mittwoch. Der 26 Jahre alte Spanier wird für ein Jahr ausgeliehen. In der vergangenen Saison war er an Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim ausgeliehen, dort brachte es Angeliño auf zwölf Assists.