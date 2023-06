+++ Fußball-Transferticker +++ Rolfes will Alonso nicht zu PSG ziehen lassen, Havertz-Wechsel nimmt Fahrt auf

+++ GERÜCHTE +++

Alonso zu PSG? Nicht mit Rolfes

Nach einem Bericht über ein Interesse von Paris Saint-Germain an Xabi Alonso hat Bayer Leverkusen erneut den Verbleib des spanischen Trainers beim Fußball-Bundesligisten angekündigt. »Das ist kein Thema. Xabi bleibt«, wird Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Sonntag vom »Kicker« zitiert. Nach den laut der »L'Équipe« gescheiterten Verhandlungen von PSG mit Julian Nagelsmann hatte die französische Sport-Tageszeitung am Samstag berichtet, dass Alonso, Luis Enrique und Thiago Motta zu den Kandidaten beim französischen Meister zählen sollen.