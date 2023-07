Füllkrug spielt seit 2019 für Bremen. In der abgelaufenen Saison war er mit 16 Toren der treffsicherste Torjäger der Bundesliga.

Die Roma will Sabitzer

Der italienische Europacup-Finalist AS Rom steht einem Bericht des »Corriere dello Sport« zufolge in Verhandlungen mit Bayern München über einen Transfer von Marcel Sabitzer. Demnach soll der Österreicher bereits seine Zustimmung erteilt haben. Der 29-Jährige kam 2021 von RB Leipzig zu den Bayern. In der vergangenen Saison spielte er sich mit starken Leistungen zu Beginn der Spielzeit in die Startelf. Nach und nach rutschte er in der Hierarchie wieder ab und wurde im Winter zu Manchester United verliehen.