Das soll sich nun geändert haben. Im Raum steht eine Leihe des 24-jährigen Mittelfeldspielers mit anschließender Kaufpflicht.

Sanches wechselte 2016 als Supertalent angekündigt von Benfica Lissabon zum FC Bayern. Dort konnte sich der Portugiese nicht durchsetzen. 2020 wechselte er dann nach Lille, wo er zu einem der besten Spieler der französischen Liga wurde. Nun folgt wohl der nächste Karriereschritt.

Watzke macht Druck bei Stürmersuche – Modeste ein Thema?

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat bekräftigt, dass Bundesligist Borussia Dortmund nach dem Ausfall von Sébastien Haller noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden will. »Idealerweise sollte in den nächsten acht bis zehn Tagen was passieren«, sagte der 63-Jährige in einem am Mittwoch erschienenen Interview von »sportschau.de«. Allerdings sei eine richtig gute Lösung schwierig, »weil das Angebot auf dem Markt nicht gerade üppig ist«.