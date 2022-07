Kahn positioniert sich gegen Ronaldo-Transfer

Mit Manchester United würde Cristiano Ronaldo in der kommenden Saison nur in der Europa League spielen. Entsprechend hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass Ronaldo-Berater Jorge Mendes für seinen Schützling in diesem Sommer einen neuen Klub sucht, der in der Champions League antritt.

Auch der FC Bayern war in diesem Zusammenhang in verschiedenen Medien genannt worden. Dem »Kicker« gegenüber erteilte Bayern-Boss Oliver Kahn einem Transfer aber eine Absage: »So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen«, sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München.