Gladbach sucht Hofmann-Ersatz

Nationalspieler Jonas Hofmann wird Borussia Mönchengladbach wohl in Richtung Leverkusen verlassen, das berichtete am Dienstag das Fachmagazin »kicker«. Als Nachfolger komme dem »kicker« zufolge Franck Honorat von Stade Brest 29 infrage. Der 26 Jahre alte Flügelspieler ist in Brest eine feste Größe und kam in bislang 124 Ligaspielen auf 25 Tore und 19 Vorlagen. Honorat wird schon länger mit Gladbach in Verbindung gebracht, steht in Frankreich aber noch bis 2026 unter Vertrag.

+++ FIX +++

Roberto Firmino geht nach Saudi-Arabien

Der nächste Fußballstar für Saudi-Arabien: Roberto Firmino wechselt zu Al-Ahli in die saudi-arabische Pro League. Das gab der Klub am späten Dienstagabend bekannt. Der 31 Jahre alte Brasilianer kostet den Verein zwar keine Ablöse, weil sein Vertrag beim FC Liverpool Ende Juni ausgelaufen war. Doch wie andere Topspieler auch, die es in diesem Sommer nach Saudi-Arabien zog, dürfte sich der frühere Bundesligaprofi der TSG 1899 Hoffenheim für seinen Dreijahresvertrag ein stattliches Gehalt gesichert haben.