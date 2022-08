Casemiro soll von Real Madrid zu Manchester United wechseln

Bis zum Transferschluss Ende des Monats könnte Frankfurt auch in der Abwehr noch nachlegen. Nach den Ausfällen von Martin Hinteregger (Karriereende) und Almamy Touré (derzeit verletzt) wird das Personal in der Defensive knapper. Auch ein Abgang von Stammspieler Evan Ndicka, dessen Vertrag am 30. Juni 2023 ausläuft, ist nicht auszuschließen.

+++ GERÜCHTE +++

Leverkusens Pohjanpalo bald wohl in Venedig

Der finnische Stürmer Joel Pohjanpalo vom Bundesligisten Bayer Leverkusen steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel in Italiens Serie B zum FC Venedig. Der 27-Jährige, der bei Bayer wohl kaum Chancen auf Einsatzzeiten hat, soll einen langfristigen Vertrag erhalten.