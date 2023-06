+++ Gerüchte +++

Vorzeitige Flucht Saudi-Arabien? Ronaldo sagt nein

Cristiano Ronaldo ist Spekulationen über einen bevorstehenden Abschied aus Saudi-Arabien entgegengetreten und hat von einem weiteren Jahr im Trikot von Al-Nassr FC gesprochen. »Ich bin hier glücklich. Ich möchte hier weitermachen und ich werde hier weitermachen«, sagte der 38 Jahre alte Portugiese in einem Interview, das von der saudischen Liga SPL am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Dass er in seiner ersten Saison keinen Titel gewonnen habe, sei nicht schlimm.