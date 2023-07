West Ham hatte bereits am Samstagmorgen den Abgang seines Leistungsträgers »für eine britische Rekordablösesumme« verkündet. Rice wird nun Teamkollege des deutschen Nationalspielers Kai Havertz, der ebenfalls in diesem Sommer vom FC Chelsea zu Arsenal gekommen war.

Bevor sich Rice mit Arsenal auf einen Transfer geeinigt hatte, waren mehrere Klubs an seiner Verpflichtung interessiert gewesen. Zuletzt soll Manchester City aus dem Wettbieten ausgestiegen sein. Auch dem FC Bayern München wurde ein Interesse an Rice nachgesagt. Für West Ham bestritt er insgesamt 245 Pflichtspiele, in der vergangenen Saison gewann er mit dem Klub die Conference League.