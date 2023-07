Der ehemalige Gladbacher soll sich mit Inter einig sein. In Mailand soll er die Nachfolge des zu Manchester United gewechselten Stammkeepers André Onana antreten. »Es wurde auch schon ein paar Tage darüber gesprochen«, antwortete Sommer lachend auf die Frage, ob er denn Inter als Ziel bestätigen könne. »Aber ich bin hier bei Bayern in voller Konzentration. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht«, schloss Sommer an.

Der Wechselzeitpunkt ist auch vom Comeback von Bayern-Kapitän Manuel Neuer und der Verpflichtung eines Sommer-Nachfolgers abhängig. Der 37-jährige Neuer ist nach seinem Beinbruch als Nummer 1 eingeplant, aber noch nicht wieder einsatzbereit. Sommer hat in München noch einen Vertrag bis 2025. Er will aber auch mit Blick auf die EM 2024 mit der Schweizer Nationalmannschaft nicht als Nummer 2 in München bleiben.