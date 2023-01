Der 30 Jahre alte Weghorst war im Januar 2022 vom VfL Wolfsburg zum damaligen englischen Erstligisten Burnley gewechselt. Den Abstieg der ›Clarets‹ konnte der Stürmer nicht verhindern. Seine bislang erfolgreichste Zeit erlebte Weghorst bis Januar 2022 beim VfL Wolfsburg, wo er in 144 Spielen 70 Treffer erzielte. Bei der WM in Katar war er nur Ergänzungsspieler, erzielte dann im Viertelfinale gegen Argentinien aber zwei Treffer. Die Niederländer hatten den späteren Weltmeister am Rande einer Niederlage und verloren ein kurioses Spiel erst im Elfmeterschießen.