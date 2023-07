Auch Chelsea und Barça wollen Mbappé

Neben dem FC Liverpool sind offenbar auch der FC Chelsea und der FC Barcelona an einer Ausleihe von Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain interessiert. Die Nachrichtenagentur PA berief sich am Montag auf Quellen aus dem Umfeld von PSG. Demnach will Chelsea-Eigentümer Todd Boehly den Stürmer für ein Jahr an die Stamford Bridge holen.