Real angeblich mit Interesse an Džeko

Weil Topstürmer Karim Benzema immer wieder verletzt ausfällt, ist Champions-League-Sieger Real Madrid Medienberichten zufolge nach auf der Suche nach einem weiteren Angreifer. Wie »Calciomercatoweb« berichtet, soll auch der 36-jährige Edin Džeko ein Kandidat sein. Der spielt aktuell in Italien für Inter Mailand, sein Vertrag läuft aber nach der Saison aus. Der Ex-Wolfsburger erzielte in dieser Saison in 17 Ligaspielen sieben Tore.