Guerreiro zähle »seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern der Bundesliga«, sagte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. »Der Trainer und wir als Verantwortliche sind uns einig, dass er unser Spiel zweifellos bereichern wird.«

Guerreiro wurde 2016 mit Portugal Europameister. Unter Tuchel war er 2016 nach Dortmund gewechselt, wo er in sieben Jahren 224 Pflichtspiele bestritt. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam er für den BVB in 27 Spielen auf zwölf Vorlagen.