Freiburgs Keven Schlotterbeck nach Bochum verliehen

Der VfL Bochum stärkt für den Abstiegskampf in der Bundesliga seine Defensive. Innenverteidiger Keven Schlotterbeck kommt per Leihe vom Ligakonkurrenten SC Freiburg, das bestätigten beide Klubs am Montag. Der ältere Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck schließt sich dem VfL vorerst bis zum Saisonende an, schon am Montag nahm er mit dem Team die Vorbereitung auf.