+++ Fußball-Transferticker +++ Die Bayern hoffen weiter auf Kane – und würden sogar ein Jahr warten

Pulisic in Mailand eingetroffen

Der Wechsel des früheren Dortmunders Christian Pulisic zum AC Mailand ist so gut wie perfekt. Der italienische Fußball-Erstligist veröffentlichte am Mittwoch auf Instagram ein Video von der Ankunft des 24 Jahre alten Offensivspielers am Flughafen Malpensa in Mailand und versah es mit dem Kommentar: »Touchdown in Milan«. Laut der Nachrichtenagentur AP absolviert Pulisic in der lombardischen Metropole den obligatorischen Medizincheck, danach soll er einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Laut Medienberichten wird Milan rund 22 Millionen Euro als Ablöse an den FC Chelsea überweisen.